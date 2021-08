Cristiano Ronaldo só usará a camisa 7 do United se Cavani sair

Usada por nomes como George Best, Eric Cantona, David Beckham e Cristiano Ronaldo, a camisa 7 do Manchester United carrega enorme mística. É também a marca do craque português, conhecido como CR7, mas é possível que ele não possa retomar seu número preferido em seu retorno a Old Trafford após 12 anos, oficializado nesta sexta-feira, 27. Atualmente, a camisa pertence ao uruguaio Edinson Cavani e, caso ele permaneça no clube, Cristiano terá de buscar outra opção na Premier League.

De acordo com o regulamento do Campeonato Inglês, uma lista com a numeração dos atletas é enviada antes de a competição começar e a relação deve ser mantida até o final do torneio. A única exceção é se um atleta se transferir, deixando, portanto, a camisa vaga. Cavani é constantemente envolvido em rumores sobre uma possível saída, mas até o momento não há nada concreto. A janela de transferências europeia fecha na próxima segunda-feira, 30.

A camisa 17, usada por Cristiano Ronaldo em seus primeiros passos na seleção portuguesa também está ocupada, pelo brasileiro Fred. Ao chegar ao Real Madrid, em 2009, o atacante português também teve de abrir mão de sua numeração favorita: jogou a primeira temporada com a 9 até a saída do ídolo Raúl González.