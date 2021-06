Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro da Euro e Portugal vence

O placar não mostra isso, mas a verdade é que Portugal sofreu – e muito – para vencer a Hungria em sua estreia na Eurocopa. O time dirigido por Fernando Santos demorou até os 39 minutos do segundo tempo para abrir o placar e ainda deu tempo de construir uma vitória por 3 a 0. O destaque foi Cristiano Ronaldo. O atacante de 36 anos marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

O português superou Michel Platini, que na conquista francesa da Euro de 1984 fez incríveis nove gols. Cristiano Ronaldo também tinha nove e com as duas bolas na redes nesta terça-feira, 15, chegou a 11 gols no torneio – é verdade que o atacante de Juventus precisou de cinco edições para atingir a marca.

Portugal não fez um bom jogo até marcar o primeiro gol e Cristiano Ronaldo perdeu algumas chances de abrir o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, os húngaros até chegaram a balançar as redes primeiro. O atacante Schön, que havia acabado de entrar, aproveitou lançamento nas costas da defesa já aos 35 minutos e chutou rasteiro. O gol foi anulado por impedimento.

Quatro minutos depois, Raphaël Guerreiro aproveitou boa jogada de Rafa Silva e acabou com o sofrimento português. O chute ainda desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Gulácsi. A partir daí, o homem apareceu. Cristiano Ronaldo – eleito o melhor da partida pela Uefa – fez o segundo gol de Portugal em cobrança de pênalti sofrido por Rafa Silva – que saiu do banco e foi um dos destaques da partida. Rafa Silva apareceu novamente no terceiro gol. Tabelou bonito com o capitão Cristiano Ronaldo, que limpou o goleiro e fechou o placar.

Além de superar o recorde de gols de Platini, Cristiano Ronaldo também atingiu outras marcas: é o primeiro jogador a atuar em cinco edições da Eurocopa diferentes; é o primeiro a conquistar 12 vitórias na competição; e ultrapassou o alemão Schweinsteiger como o europeu que mais entrou em campo em grandes torneios de seleções (Eurocopa e Copa do Mundo) com 39 partidas.

Os recordes que Cristiano Ronaldo já quebrou ao entrar em campo hoje contra a Hungria e ainda pode quebrar no jogo de estreia de Portugal na #EURO2020

