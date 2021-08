Cristiano Ronaldo se despede de companheiros e tem conversa com Guardiola

O desfecho do futuro de Cristiano Ronaldo parece estar perto de ser revelado. A vontade do atacante de sair da Juventus ficou clara nos últimos dias e os rumores de uma ida ao Manchester City viraram realidade. Segundo os jornais italianos, o português foi ao CT do clube para se despedir de seus companheiros nesta sexta-feira, 27. A ESPN britânica também afirma que o jogador já mantém conversas com Pep Guardiola, treinador do City, e aguarda apenas o acerto entre italianos e ingleses para se mudar para a Inglaterra.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A infelicidade do português na Juventus se arrasta desde a última temporada, quando o clube não teve condições de brigar por títulos de expressão. Contudo, esperança era de continuidade, mas o mercado ativo fez com que as peças se movimentassem e o nome do português fosse especulado em diversos lugares.

Após desistir de Harry Kane, o Manchester City foi atrás do goleador, que viu no time inglês a possibilidade de voltar as disputas maiores. A concretização do negócio passa agora, exclusivamente, por um acordo entre o clube inglês e a Juventus, seu atual clube, de acordo com o As. O jogador português, eleito por cinco vezes o melhor do mundo pela Fifa, assinaria um contrato válido até 2023 recebendo cerca de 15 milhões de euros líquidos (92 milhões de reais) por temporada.

Continuar em Turim já parece impossível, tanto que o craque português ficou de fora dos relacionados para a próxima partida da Velha Senhora. Na manhã mais quente sobre a negociação de CR7, o treinador Massimiliano Allegri falou sobre a decisão: “Cristiano Ronaldo me disse que não quer mais jogar pela Juventus. Por isso ele está fora do jogo contra o Empoli”.

Para a negociação se concretizar, falta o acordo entre o Manchester City e a Juventus, que pede 25 milhões de euros (153 milhões de reais) para liberar o atleta. Os ingleses, por outro lado, desejam sanar o preço com algum jogador como moeda de troca.

Uma ida de Cristiano Ronaldo ao City resultaria também em um encontro do atacante com Messi, que jogará pelo PSG. O time francês e o inglês dividirão o mesmo grupo na Liga dos Campeões, o que aumenta ainda mais a expectativa pela negociação.