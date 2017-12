Cristiano Ronaldo pode ficar fora de clássico contra Barcelona

O português Cristiano Ronaldo, eleito neste mês o melhor jogador do mundo pela quinta vez, treinou separado do grupo do Real Madrid pela terceira vez seguida nesta semana, na manhã desta quinta-feira. O time enfrenta o Barcelona neste final de semana.

Desde que retornou à Espanha do Mundial de Clubes, Cristiano Ronaldo reclama de dores na panturrilha direita, local que sofreu entrada duríssima do zagueiro gremista Pedro Geromel, logo nos primeiros minutos do jogo contra o Grêmio. Com gol dele, o Real Madrid venceu por 1 a 0.

Esperava-se que ele participasse do treinamento nesta quinta-feira, o que indica dúvidas sobre a sua recuperação. No entanto, de acordo com o jornal Marca, de Madri, o atacante estará disponível para o técnico Zinedine Zidane no jogo deste sábado, pelo Campeonato Espanhol.