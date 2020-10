Cristiano Ronaldo pega Covid-19 e é cortado da seleção portuguesa

Atualizado em 13 out 2020, 13h50 - Publicado em 13 out 2020, 13h15

A Federação Portuguesa de Futebol informou na manhã desta terça-feira, 13, que Cristiano Ronaldo testou positivo para a Covid-19. O atacante foi liberado do próximo compromisso da seleção portuguesa contra a Suécia, nesta quarta-feira 14, pela Liga das Nações. O jogador está em isolamento em Lisboa, não apresenta sintomas e está se sentindo bem.

O primeiro teste de Cristiano Ronaldo gerou um resultado inconclusivo. O craque de 35 anos fez um novo exame e teve o diagnóstico de Covid-19 confirmado.

A partir do teste positivo de Cristiano Ronaldo, o restante do elenco foi novamente testado. O atacante e os companheiros de equipe jantaram juntos na noite de segunda-feira 12. Nenhum outro atleta foi contaminado e o técnico Fernando Santos terá o restante do grupo à disposição para o duelo contra a Suécia.

A contaminação do craque o deixa de fora de pelo menos os dois jogos da Juventus: contra o Crotone, pelo Campeonato Italiano, e a estreia da Liga dos Campeões diante do Dinamo de Kiev. Ainda há dúvida sobre se ele poderá voltar no duelo do próximo dia 20 contra o Verona, pela Serie A. A expectativa é de que o português esteja em campo contra o Barcelona, no reencontro com Messi, oito dias depois – quando já terá completado a quarentena de duas semanas.