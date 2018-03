Cristiano Ronaldo: ‘Ninguém pode se comparar a mim’

Em comercial de sua nova chuteira, divulgado neste sábado, Cristiano Ronaldo falou de seus sonhos, quando criança, de se transformar no melhor jogador do mundo, prêmio que conquistou em cinco oportunidades. Afirmou que poucos têm sua capacidade e que ninguém pode se comparar a ele.

“No começo eu sonhava em ser o melhor jogador do mundo. Amigos meus me perguntavam ‘Do que você está falando?’ E eu jogava por diversão, mas na minha mente, eu me via com potencial. Quando comecei a jogar pelo Manchester United, passei a acreditar (no sonho de ser o melhor). Não vejo muitas pessoas com o meu talento, minha dedicação, meu esforço e minha ética futebolística. Ninguém pode ser comparado a mim, ninguém será Cristiano Ronaldo”, afirmou o jogador, desde 2009 no Real Madrid.

O português foi eleito o melhor jogador do mundo da Fifa em 2008, quando jogava pelo Manchester United, e em 2013, 2014, 2016 e 2017 já no Real Madrid. Ao lado do argentino Lionel Messi, é o recordista em prêmios de melhor do mundo.