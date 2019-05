Cristiano Ronaldo: ‘Na Juventus, viram que não sou um charlatão’

Restam apenas quatro jogos para Cristiano Ronaldo terminar sua primeira temporada como jogador da Juventus. O português, artilheiro da equipe, com 27 gols em 40 partidas, declarou nesta quinta-feira, 2, à revista Icon, do diário espanhol El País, que mostrou todo o seu potencial aos torcedores italianos.

Cristiano citou a expressão em espanhol vendehúmos (vendedor de fumaça, em tradução literal), que tem significado semelhante a “charlatão”, para dizer que se esforçou ao máximo para se tornar o líder e artilheiro do time.

“Me adaptei perfeitamente à Juventus, viram que não sou um charlatão. Sou o Cristiano, porque me cuido. Uma coisa é falar, outra é fazer. Por que ganhei cinco bolas de ouro e cinco Ligas dos Campeões?”, comentou.

O segredo para a facilidade na adaptação, segundo Cristiano Ronaldo, é a humildade para aprender a melhorar e se adequar ao ambiente. “A primeira coisa que faço é ser eu mesmo, não além. Se o dono de uma empresa chega e grita com todo mundo, as pessoas não o verão como um líder. É preciso ser humilde, aprender que não se sabe tudo. Se você está pronto, capta pequenas coisas que te fazem um melhor atleta”, contou.

Cristiano Ronaldo ajudou a Juventus a conquistar o título do Campeonato Italiano com antecedência, mas não evitou a queda da equipe na Liga dos Campeões, principal ambição dele e do clube para esta temporada. O time italiano caiu nas quartas de final do torneio para o Ajax, surpresa na competição.

O português ainda terá quatro rodadas do Italiano para buscar a artilharia do campeonato. O italiano Fabio Quagliarella lidera a disputa, com 23 gols, seguido do colombiano Duván Zapata e do polonês Krzysztof Piatek, que têm 21. Cristiano tem 20 gols e ocupa o quarto lugar.