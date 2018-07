Cristiano Ronaldo na Juventus muda liga italiana de patamar

A Juventus anunciou nesta terça-feira, em suas redes sociais, a contratação do português Cristiano Ronaldo. A negociação com o Real Madrid pode ter mudado o equilíbrio entre as principais ligas europeias, com o futebol italiano iniciando um processo de recuperação e mudando de patamar após anos de insucesso.

O futebol espanhol dominou a Europa nos últimos anos, com Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madri e Sevilla apresentando grandes campanhas na Liga dos Campeões e Liga Europa. Os clubes espanhóis venceram sete das últimas dez edições do principal torneio do continente. O prestígio espanhol começou após a decadência do futebol italiano, nos últimos dez anos.

No entanto, a ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus e a de Neymar para a França balançam o mercado e o equilíbrio entre as principais ligas europeias. A Itália dá sinais de reação após oito anos. A Espanha continua grande, mas menos hegemônica, com Alemanha, França e a badalada liga inglesa – com maior número de jogadores na reta final da Copa do Mundo – chegando cada vez mais perto, o que deixa em aberto quem conquistará a Liga dos Campeões no ano que vem.

Além disso, o mercado ficou mais agitado, pois o Real Madrid precisa de um substituto para Ronaldo e vai atrás de Neymar, Kylian Mbappé e Eden Hazard. A Juventus também deve se desfazer de alguns jogadores para receber o atacante português. Os ingleses também procuram reforços no Campeonato Espanhol, com Isco e Marco Asensio como alvos.