Cristiano Ronaldo marca dois em sua reestreia e Manchester United goleia

Mais de 12 anos depois de sua última partida com a camisa do Manchester United, Cristiano Ronaldo reestreou pelo clube inglês neste sábado, 11. Além do reencontro com a torcida, que fez muita festa em Old Trafford, o craque português anotou dois gols e garantiu a goleada do time da casa por 4 a 1 contra o Newcastle pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O United ainda contou com um golaço de Bruno Fernandes e fechou o placar com Lingard. Os visitantes descontaram com Javier Manquillo.

O resultado garantiu a liderança do torneio nacional para o United, que chegou aos 10 pontos. Já o adversário segue sem vencer na competição e amarga a 19ª posição, com apenas 1 ponto somado.

Na próxima rodada do Inglês, o United visita o West Ham no domingo, 19, às 10h (de Brasília). Antes, a equipe de Manchester estreia pela Liga dos Campeões contra o Young Boys na terça-feira, 14, às 13h45. Já o Newscastle, na competição nacional, recebe o Leeds na sexta-feira, 17, às 16h.

Na partida, a estrela de Cristiano Ronaldo brilhou no último lance do primeiro tempo, aos 46 minutos. Greenwood chutou de fora da área e o goleiro Woodman espalmou. No rebote, o português, na pequena área, apenas mandou para o fundo da rede.

O Newcastle empatou já aos 10 minutos do segundo tempo. Em contra ataque veloz, Almirón tocou para Saint-Maximin, que rolou para Manquillo bater cruzado e vencer De Gea.

Mas o dia era de Cristiano Ronaldo. Aos 16 minutos, o português recebeu de Shaw, avançou na direção da área e mandou um belo chute para anotar mais um tento na partida.

Já aos 34 minutos do segundo tempo, o United marcou o terceiro. O meia Bruno Fernandes mandou uma bomba de fora da área, no ângulo de Woodman. Para fechar o placar, aos 46 minutos, Pogba e Van de Beek fizeram uma grande troca de passes, Martial deixou a bola passar e Lingard mandou para a rede.

Ainda neste sábado, o Manchester City visitou o Leicester, no King Power Stadium, e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado por Bernardo Silva, aos 17 minutos da etapa final. O time de Pep Guardiola é o vice-líder do Inglês, com 9 pontos.