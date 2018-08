Cristiano Ronaldo Jr já treina na categoria de base da Juventus

Cristiano Ronaldo Junior, de 8 anos, começou a treinar no time sub-9 da Juventus nesta semana, em Turim, na Itália, para onde o pai, Cristiano Ronaldo, se transferiu nesta temporada. O garoto, nascido em junho de 2010, foi fotografado na segunda-feira no centro de treinamento do clube.

A Juventus publicou em seu site fotos das crianças e, entre eles, está o filho de Cristiano Ronaldo. Na última quarta-feira, o atacante português deu uma entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport falando sobre o futuro do filho: “Será como eu, tenho 100% de certeza!”

Cristiano Ronaldo falou sobre as características do filho mais velho: “Ele é muito competitivo. É como eu quando criança, não gosta de perder. É potente, rápido, tem boa técnica, um bom chute. Não vou colocar pressão nele, mas é claro que seria um sonho vê-lo se tornar um jogador de futebol.”