Cristiano Ronaldo ironiza pedido de prisão do fisco espanhol

Horas depois do fisco espanhol recomendar a prisão do atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, por sonegar impostos com um valor próximo de 15 milhões de euros, o jogador ironizou o pedido com uma foto ao lado de seus filhos.

“Estou PRESO a estes bebês lindos”, comentou o jogador português, rindo na sequência. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, a defesa de Cristiano Ronaldo afirma que o pedido feito trata-se de uma “discrepância técnica” que poderia ser resolvida no âmbito administrativo. As investigações demonstram ainda que o esquema para receber os direitos de imagem começou quando o jogador ainda estava no Manchester United, na Inglaterra e permaneceu até sua entrada no Real Madrid.