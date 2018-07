Cristiano Ronaldo fecha com a Juventus por 105 milhões de euros

O futuro de Cristiano Ronaldo foi decidido nesta terça-feira pelo Real Madrid. O clube confirmou a transferência do atacante português, que já assinou com a Juventus. Os valores não foram revelados, mas o jornal Marca, da Espanha, estima que 105 milhões de euros (cerca de 476,9 milhões de reais) foram pagos ao jogador, após nove anos no clube pelo qual venceu quatro Liga dos Campeões.

O acordo da contratação do jogador de 33 anos foi anunciado com agradecimento ao jogador, que “teve uma das mais brilhantes carreiras na história do clube”. Em sua passagem pela Espanha, foram 451 gols em 438 partidas, além de 16 títulos e quatro títulos da Bola de Ouro, como melhor jogador do mundo.

Em sua despedida, o jogador enviou uma carta ao clube, que foi divulgada logo após a negociação. “Só tenho sentimentos de enorme agradecimento para este clube, para a torcida e para a cidade. Só posso agradecer a todos eles pelo carinho e afeto que tenho recebido”, disse. “O Real Madrid conquistou meu coração e de minha família. Por isso, antes de tudo, gostaria de agradecer: obrigado clube, presidente, diretores e meus companheiros e todos os técnicos, médicos, fisioterapeutas e trabalhadores incríveis que fazem com que tudo funcione”, completou.

A Juventus será o quarto clube do quarto país diferente na carreira de Cristiano Ronaldo. Iniciou sua carreira no Sporting, em Portugal, e logo foi contratado pelo Manchester United, da Inglaterra. Venceu sua primeira Liga dos Campeões e foi eleito melhor do mundo em 2008, um ano antes de ser contratado pelo Real.