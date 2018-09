Champions: Cristiano Ronaldo é expulso e chora em estreia da Juventus

Cristiano Ronaldo teve uma estreia desastrosa pela Juventus na Liga dos Campeões da Europa, contra o Valencia, na Espanha. O principal reforço da equipe italiana para a temporada foi expulso de maneira extremamente controversa, com apenas 29 minutos de jogo.

Em uma disputa por espaço na área do Valencia, Cristiano se enroscou com o zagueiro colombiano Jeison Murillo, que caiu. Cristiano repreendeu o adversário por suposta simulação e puxou levemente seu cabelo. O árbitro alemão Felix Brych, então, decidiu expulsá-lo, para espanto do melhor jogador do mundo, que deixou o gramado chorando de raiva, quando o placar ainda marcava 0 a 0.

Ao contrário de diversas ligas europeias, a Champions não utiliza o árbitro assistente de vídeo (VAR). O jogo segue em andamento.

O lance da expulsão do Cristiano Ronaldo aos 29 minutos da primeira etapa: pic.twitter.com/G4KDaZFLLG — Goleada Info (@goleada_info) September 19, 2018

Cristiano Ronaldo fazia seu quinto jogo pela Juventus. Depois de passar os três primeiros jogos sem marcar gols, o português anotou dois na vitória por 2 a 1 contra o Sassuolo, no último domingo.