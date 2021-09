Cristiano Ronaldo e Brasileirão: o resumo do fim de semana

O fim de semana contou com muitas emoções dentro das quatro linhas. No Brasileirão feminino, o Corinthians venceu o rival Palmeiras e largou em vantagem na final. Já no masculino, o São Paulo perdeu para o Fluminense e se complicou, e o Flamengo venceu o Palmeiras de virada. Na Inglaterra, Cristiano Ronaldo reestreou com a camisa do Manchester United e anotou dois. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Vantagem do Corinthians

No primeiro confronto da final do Brasileirão feminino, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras por 1 a 0, em pleno Allianz Parque. Líder na tabela da primeira fase, o time de Arthur Elias fez o único gol da partida com Gabi Portilho, já na etapa final.

A comemoração da Portilho, pelas lentes do @marcogalvaofoto 2T I 31 min I Palmeiras 0 x 1 Corinthians pic.twitter.com/En2nistyV3 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 13, 2021

Uma máquina!

Mais de 12 anos depois de sua última partida com a camisa do Manchester United, Cristiano Ronaldo reestreou pelo clube inglês no sábado, 11. Além do reencontro com a torcida, que fez muita festa em Old Trafford, o craque português anotou dois gols e garantiu a goleada do time da casa por 4 a 1 contra o Newcastle pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O United ainda contou com um golaço de Bruno Fernandes e fechou o placar com Lingard. Os visitantes descontaram com Javier Manquillo.

PSG líder isolado

O PSG segue imbatível no Campeonato Francês. A equipe de Paris recebeu o Clermont, no Parc des Princes, e goleou por 4 a 0, pela quinta rodada da competição, mesmo sem Neymar e Messi. O atacante Mbappé deixou sua marca na partida, Herrera marcou dois gols e Gueye fechou o placar.

Continua após a publicidade

Celebração do Flamengo

O Flamengo superou importantes desfalques e, de virada, derrotou o Palmeiras em pleno Allianz Parque, em São Paulo, por 3 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Gabigol, Bruno Henrique, Filipe Luís, Rodrigo Caio e Diego, o clube carioca marcou duas vezes com Michael e uma com Pedro. Já os mandantes descontaram com Wesley, que abriu o placar na partida.

Antes da partida, a equipe carioca anunciou a contratação de David Luiz, de 34 anos, que assinou um contrato válido até o fim de 2022 e vestirá a camisa de número 23.

A voz do povo é a voz de Deus! #DavidLuizNoMengo https://t.co/HM0uXltuw2 — Flamengo (@Flamengo) September 11, 2021

Situação delicada

Em confronto pela 20ª rodada do Brasileirão, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo, 12. O time carioca marcou com Nino e Luiz Henrique, enquanto o clube paulista descontou com Reinaldo.

O resultado mantém os comandados por Hernán Crespo em situação complicada, na 16ª colocação, com 22 pontos, apenas um a mais que o América-MG, primeiro clube na zona de rebaixamento. Já o time de Marcão segue em grande fase e sobe para a 7ª posição, com 28 pontos.