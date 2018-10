Cristiano Ronaldo é acusado de estupro por modelo americana

Kathryn Mayorga, uma modelo americana de 34 anos, acusou o atacante português Cristiano Ronaldo de estupro, segundo informações do canal americano CNN. Ele alega, em processo apresentado na última sexta-feira, que foi forçada a fazer sexo com o astro da Juventus em 2009, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A modelo diz ter conhecido Cristiano Ronaldo em uma festa no hotel Palms, em Las Vegas, quando ele ainda era jogador do Manchester United. De acordo com o processo, o português convidou Mayorga para sua cobertura na cidade e a forçou a ter relações sexuais.

Mayorga também acusa Cristiano Ronaldo de ter lhe forçado a assinar um contrato em que ele oferecia 375.000 dólares para que ela não divulgasse o incidente. O novo processo tem o objetivo de provar que Mayorga assinou o contrato contra sua vontade, porque estava fragilizada emocionalmente.

Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, Kathryn Mayorga disse que estava com medo: “É um cara muito famoso, estou aterrorizada. Assinei o contrato, em primeiro lugar, porque não queria que meu nome fosse divulgado”.

Cristiano Ronaldo rechaçou a acusação da modelo durante uma transmissão ao vivo em sua conta no Instagram. “As pessoas querem se promover através do meu nome”, disparou.