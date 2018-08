Cristiano Ronaldo diz que foco é a Liga dos Campeões com a Juventus

Há pouco mais de um mês no clube, Cristiano Ronaldo não cansa de elogiar a Juventus. O português, que saiu do Real Madrid após nove temporadas, disse nesta quarta-feira que está muito feliz na Itália e com a estrutura oferecida pelo clube de Turim. Disse ainda sonhar em entrar para a história com gols e títulos. “Foi um surpresa agradável. Aqui se treina duro, duas vezes por dia. Gosto muito do método, da mentalidade. É muito profissional”, declarou o jogador ao canal de televisão DAZN, com o qual assinou contrato para se tornar garoto-propaganda.

Happy to announce I’m now a global brand ambassador for DAZN!

For my fans in 🇮🇹 🇩🇪 🇯🇵 🇨🇦 🇦🇹 you can watch an exclusive interview as a Juventus player on @DAZN_IT, as well as unlocking other great CR7 content!#DAZN #CR7 pic.twitter.com/Ysk5sm18xF — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2018

“Sem dúvida, o que fiz no Real Madrid foi incrível. Ganhei tudo lá e deixei muitos amigos, é minha família. Mas a Juventus mostrou que me queria mais que tudo. Quero fazer história com este clube. Quero ganhar a Liga dos Campeões com a Juventus. Vamos nos concentrar nela, com meus companheiros, mas sem que seja uma obsessão. Tem que ir passo a passo.”

Cristiano Ronaldo falou sobre o seu gol de bicicleta em Turim na temporada passada, pela Liga dos Campeões. “Sem dúvida, foi o gol mais bonito de minha carreira. E justamente contra o meu clube atual”, disse, dando risada. “Logo depois do gol, a torcida começou a me aplaudir e fiquei impressionado com isso. Muito feliz”.

Por fim, comentou sobre a numeração de camisa. “É meu número predileto. Falei com o clube e, claro, com o Cuadrado, que era o 7. Ele disse que não havia problema em cedê-lo.”