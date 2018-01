Cristiano Ronaldo desencanta em goleada e Real volta a vencer

Após sequência irregular e cheia de tropeços, o Real Madrid voltou a vencer neste domingo ao aplicar um contundente 7 a 1 sobre o Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol. A vigorosa vitória serviu ainda para acabar com a desconfiança que cerca Cristiano Ronaldo. O atacante português marcou duas vezes e deu uma assistência. Gareth Bale e Nácho Fernández, com dois gols cada, e Luka Modríc completaram o resultado elástico.

O Real Madrid não vencia desde 9 de dezembro no Espanhol – mesma data da última vez em que Cristiano Ronaldo marcou um gol no torneio nacional. Desde então, foram duas derrotas (uma delas para o arquirrival Barcelona) e um empate, o suficiente para derrubar o time na tabela e praticamente acabar com as chances de título do time de Zinedine Zidane na competição.

A equipe da capital espanhola começou a rodada com 19 pontos de desvantagem para o Barcelona, líder da tabela. Com o triunfo, a diferença cai para 16, ainda que provisoriamente. Neste domingo, o primeiro colocado vai enfrentar o Betis, fora de casa. O Real Madrid chegou aos 35 pontos e retomou o quarto lugar, desbancando o Villarreal. Em caso de tropeço neste domingo, o time de Zidane ficaria fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

(Com Estadão Conteúdo)