Cristiano Ronaldo desabafa: ‘Minha história no Real Madrid foi escrita’

Cristiano Ronaldo tornou-se o principal nome da janela de transferências do futebol europeu nos últimos dias – e não gostou nada disso. O atacante português de 36 anos postou um desabafo em suas redes sociais no qual cobrou respeito e negou que esteja negociando seu retorno ao Real Madrid, conforme foi noticiado por diversos jornais do continente. Cristiano, no entanto, não citou o nome da Juventus, nem garantiu que permanecerá no clube italiano.

“Quebro o silêncio agora para dizer que não posso permitir que pessoas continuem brincando com o meu nome por aí”, escreveu Cristiano Ronaldo. O jogador se mostrou especialmente incomodado com as notícias relacionadas ao Real Madrid. Mais cedo, o próprio treinador da equipe, o italiano Carlo Ancelotti, já havia negado a possibilidade.

“Minha história no Real Madrid foi escrita, está gravada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em discos e em manchetes. Está no Museu do Estádio Santiago Bernabéu e também na cabeça de todos os adeptos do clube”, afirmou Cristiano, entre juras de amor ao clube pelo qual conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões, entre outros títulos, em nove temporadas.

Mais cedo, Ancelotti disse, também via redes sociais, que “Cristiano é uma lenda do Real Madrid e tem todo o meu carinho e respeito. Mas nunca pensamos em contratá-lo. Temos de olhar para frente.”

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Cristiano Ronaldo tem vínculo com a Juventus até junho de 2022, mas jornais como o Corriere dello Sport, da Itália, noticiaram que tanto atleta quanto o clube veem uma saída amigável com bons olhos (a equipe precisa reduzir sua folha salarial) e que o agente do lusitano, Jorge Mendes, busca potenciais compradores.

Manchester City e até o PSG, que recentemente contratou Lionel Messi, são apontados como possíveis interessados pela imprensa local. Cristiano deixou claro seu descontentamento. “Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma frívola com que o meu futuro é divulgado nos media é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nestes boatos, bem como aos seus jogadores e staff”, afirmou.

Confira, abaixo, a declaração do craque na íntegra:

“Quem me conhece sabe o quanto estou focado no meu trabalho. Menos conversa e mais ação, esse tem sido meu lema desde o início da minha carreira. No entanto, tendo em vista tudo o que foi dito e escrito recentemente, tenho que expor minha posição.

Mais do que o desrespeito contra mim como homem e como jogador, a forma frívola com que o meu futuro é divulgado nos media é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nestes boatos, bem como aos seus jogadores e staff.

Minha história no Real Madrid foi escrita, está gravada em palavras e números, em troféus e títulos, em discos e em manchetes. Está no Museu do Estádio Santiago Bernabéu e também na cabeça de todos os adeptos do clube. E além do que conquistei, lembro que nesses nove anos tive uma relação de profundo carinho e respeito pelo ‘afición merengue’, um carinho e respeito que mantenho até hoje, e que sempre guardarei com carinho. Sei que os verdadeiros torcedores do Real Madrid continuarão a me ter em seus corações e eu os terei no meu.

Além deste episódio mais recente na Espanha, tem havido notícias e histórias frequentes que me associam a vários clubes em muitas ligas diferentes, sem que ninguém se preocupe em tentar descobrir a verdade real.

Estou quebrando meu silêncio agora para dizer que não posso permitir que as pessoas continuem brincando com meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho que enfrentar. Todo o resto? Todo o resto é apenas conversa.”