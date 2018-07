Cristiano Ronaldo deixa gorjeta de R$ 90 mil em hotel na Grécia

Logo após a eliminação na Copa do Mundo da Rússia, nas oitavas de final, após derrota de 2 a 1 de Portugal para o Uruguai, Cristiano Ronaldo viajou para a Grécia com sua família para aproveitar os poucos momentos livres de suas férias. O hotel escolhido foi o Costa Navarino, onde o jogador deixou uma gorjeta enorme.

Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Sun, o craque português gostou muito da maneira como foi tratado pelos funcionários do estabelecimento e deixou um cheque de 20 mil euros (cerca de 90 mil reais) e exigiu que o valor fosse dividido igualmente entre os funcionários.

Pouco tempo depois dessa viagem, o atleta foi oficializado como reforço da Juventus, assinando um contrato válido pelos próximos quatro anos. Com seu novo vínculo, Cristiano Ronaldo se transformou no terceiro atleta mais bem pago do planeta, ficando atrás de Messi e Neymar, com salário de 30 milhões de euros (cerca de 135,7 milhões de reais) por temporada.