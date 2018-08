Cristiano Ronaldo deixa de seguir o Real Madrid nas redes sociais

Atualmente, poucas atitudes simbolizam melhor uma ruptura do que apertar o botão “unfollow” das redes sociais. O craque português Cristiano Ronaldo, que tem mais de 138 milhões de seguidores no Instagram, sabe bem disso e quis deixar parte de seu passado para trás. Nesta sexta-feira, o melhor jogador do mundo deixou de seguir o Real Madrid nas redes e teclou “follow” para sua nova equipe, a Juventus, e seus novos companheiros.

Sua namorada, Georgina Rodriguez, tomou a mesma atitude. Parte da torcida do Real Madrid lamentou o gesto, citando ingratidão e indiferença com o clube pelo qual conquistou quatro Liga dos Campeões, entre outros títulos, em nove temporadas.

O Real Madrid também deixou de seguir Cristiano Ronaldo, há três semanas, quando o jogador confirmou sua ida ao clube italiano, mas por um motivo claro: o campeão europeu segue apenas as contas de seus próprios atletas, patrocinadores e parceiros.

Cristiano Ronaldo, no entanto, continua seguindo ex-companheiros de Real, como Marcelo, Luka Modric e vários outros. Ele ainda segue grandes personalidades do esporte, como Usain Bolt e LeBron James, e da moda, como a brasileira Gisele Bündchen. Mas não segue Lionel Messi e Neymar, seus habituais concorrentes ao prêmio de melhor do mundo.