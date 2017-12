Cristiano Ronaldo conquista a Bola de Ouro; Neymar é 3°

A revista France Football divulgou, nesta quinta-feira, a lista dos 30 melhores jogadores em sua tradicional premiação. A revista divulgou a lista aos poucos, por meio de seu site, com três brasileiros entre os 30 primeiros e Cristiano Ronaldo no primeiro lugar, recebendo o prêmio no topo Torre Eiffel.

O português conquistou o Ballon d’Or pela quinta vez, sendo que duas delas foram em parceria com a Fifa. Ele é o maior vencedor do prêmio ao lado do argentino Lionel Messi, que venceu pela última vez em 2015, quando o prêmio ainda era entregue pela Fifa.

Philippe Coutinho ficou na 29ª colocação, empatado com o belga Mertens. Já o lateral esquerdo Marcelo, bicampeão da Liga dos Campeões na temporada passada, apareceu em 16°. Nenhum dos dois esteve entre os 30 melhores de 2016. Neymar ficou na terceira colocação, melhorando o quinto lugar de 2016, mas ainda atrás de Lionel Messi e do vencedor Cristiano Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, bicampeão do prêmio, em 1997 e 2002, e Kaká, vencedor de 2007, antes da dinastia Messi/Ronaldo, compareceram à festa.

Veja a lista dos 30 melhores do mundo pela France Football

1° – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – Portugal

2° – Lionel Messi (Barcelona) – Argentina

3° – Neymar (PSG) – Brasil

4° – Gianluigi Buffon (Juventus) – Itália

5° – Luka Modric (Real Madrid) – Croácia

6° – Sergio Ramos (Real Madrid) – Espanha

7° – Kylian Mbappé (PSG) – França

8° – N’Golo Kanté (Chelsea) – França

9° – Robert Lewandowski (Bayern de Munique) – Polônia

10° – Harry Kane (Tottenham) – Liverpool

11° – Edinson Cavani (PSG) – Uruguai

12° – Isco (Real Madrid) – Espanha

13° – Luis Suárez (Barcelona) – Uruguai

14° – Kevin de Bruyne (Manchester City) – Bélgica

15° – Paulo Dybala (Juventus) – Argentina

16° – Marcelo (Real Madrid) – Brasil

Marcelo est 16e du classement du Ballon d'Or France Football 2017 https://t.co/8StXSdXYdy — France Football (@francefootball) December 7, 2017

17° – Toni Kroos (Real Madrid) – Alemanha

18° – Antoine Griezmann (Atlético de Madri) – França

19° – Eden Hazard (Chelsea) – Bélgica

20° – David de Gea (Manchester United) – Espanha

21° – Leonardo Bonucci (Milan) – Itália

21° – Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) – Gabão

23° – Sadio Mané (Liverpool) – Senegal

24° – Radamel Falcao García (Monaco) – Colômbia

25° – Karim Benzema (Real Madrid) – França

26° – Jan Oblak (Atlético de Madri) – Eslovênia

27° – Mats Hummels (Bayern de Munique) – Alemanha

28° – Edin Dzeko (Roma) – Bósnia e Herzegovina

29° – Dries Mertens (Napoli) – Bélgica

29° – Philippe Coutinho (Liverpool) – Brasil