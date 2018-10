Cristiano Ronaldo busca refúgio em Lisboa e se reúne com advogados

Fora dos jogos da seleção portuguesa nos próximos dias, o atacante Cristiano Ronaldo e sua namorada, a modelo espanhola Georgina Rodríguez, se refugiaram em Lisboa em um momento complicado para o jogador da Juventus, recentemente acusado de estupro pela modelo americana Kathryn Mayorga.

Cristiano aproveitou o recesso do Campeonato Italiano devido às partidas das datas Fifa para viajar para a capital de seu país e foi fotografado no bar de um hotel junto a Georgina. As imagens foram publicadas nesta terça-feira pela imprensa local.

Segundo o jornal português Correio da Manhã, Cristiano se reuniu com seus advogados durante a estadia em Lisboa para abordar a denúncia apresentada pela americana Kathryn Mayorga, que o acusa de ter cometido estupro, em junho de 2009, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Cristiano não está concentrado com a seleção de Portugal porque chegou a um acordo com o técnico Fernando Santos e com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, por acreditar que não é um bom momento para defender a atual campeã continental.

O camisa 7 já havia ficado fora das partidas de setembro, o empate com a Croácia em 1 a 1 em amistoso, e a vitória sobre a Itália por 1 a 0, pela Liga das Nações. Neste mês, será baixa contra a Polônia, nesta quinta-feira, também pelo novo torneio da Uefa, e contra a Escócia, no próximo domingo, em amistoso.