Cristiano Ronaldo brilha e Juventus bate a Udinese no Italiano

Em busca da liderança do Campeonato Italiano, a Juventus venceu a Udinese em casa por 3 a 1 na manhã deste domingo, 15. No jogo válido pela 16ª rodada, o grande destaque foi Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols e conduziu o bom desempenho da Velha Senhora.

A vitória da Juventus foi construída no primeiro tempo. Logo aos oito minutos, Cristiano Ronaldo aproveitou uma bola sobrada para finalizar de primeira e balançar as redes. Os donos da casa seguiram dominantes, e aos 36 minutos a estrela do craque português voltou a brilhar, em um chute rasteiro de perna esquerda. O terceiro gol veio aos 44, em uma cabeçada do zagueiro Bonucci.

Mesmo com a ampla vantagem no marcador, a Juve seguiu buscando o ataque na segunda etapa. No entanto, quem balançou as redes foi a Udinese, que nos acréscimos descontou com um gol do meia Pussetto, que decretou o resultado de 3 a 1 para os mandantes.

A vitória deixa a Juventus temporariamente na liderança do Campeonato Italiano. Agora, a equipe de Maurizio Sarri torce para um tropeço da Inter de Milão diante da Fiorentina, em jogo que ocorre neste domingo, às 16h45 (de Brasília).

Confira outros resultados deste domingo no Campeonato Italiano:

Publicidade

Verona 3 x 3 Torino

Milan 0 x 0 Sassuolo

Bologna 2 x 1 Atalanta