Cristiano Ronaldo atinge a marca de 758 gols e pode ter superado Pelé

A depender dos cálculos divergentes, o atacante português Cristiano Ronaldo pode ter superado Pelé neste domingo, após marcar duas vezes na vitória da Juventus por 4 a 1 contra o Udinese, pelo Campeonato Italiano. Com os gols, o CR7 atingiu a incrível marca de 758 gols na carreira, o que o colocaria como segundo maior artilheiro da história do futebol, levando em consideração apenas os gols convertidos em partidas oficiais.

De acordo com o jornalista Alexis Martín-Tamayo, da ESPN, Pelé teria marcado 757 gols em 815 partidas oficiais. Cristiano Ronaldo cravou 758 gols em 1.035 jogos. A marca de Pelé considera apenas os gols feitos pelo Santos (643), New York Cosmos (37) e pela Seleção Brasileira (77). O atleta brasileiro, no entanto, fez outros gols em partidas oficiais, quando jogou pela Seleção Paulista, no Campeonato Brasileiro de Seleções, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), o que somaria 763 gols nos seis gols que marcou em 1960.

E, claro, há o milésimo gol de Pelé. Mas esse outro somatório leva em conta todas as partidas, inclusive as não oficiais, como os amistosos que eram bastante comuns nas décadas de 1960 e 1970, totalizando 1.282 gols na carreira. Cristiano Ronaldo ainda está longe de se aposentar e continua jogando muita bola. Em breve, o craque português atingirá a marca superior aos 763 gols, ultrapassando Pelé de maneira inquestionável.