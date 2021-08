Cristiano Ronaldo aceita oferta e se aproxima do City, diz jornal

Cristiano Ronaldo e Manchester City já possuem um acordo. A informação é do jornal espanhol As. A concretização do negócio passa agora, exclusivamente, por um acordo entre o clube inglês e a Juventus, seu atual clube. O jogador português, eleito por cinco vezes o melhor do mundo pela Fifa, assinaria um contrato válido até 2023 recebendo cerca de 15 milhões de euros líquidos (92 milhões de reais) por temporada.

Por Ronaldo, a Juventus impôs receber pelo menos 25 milhões de euros (153 milhões de reais), mas ainda quer outra contrapartida: a vinda do atacante brasileiro Gabriel Jesus, desejo antigo do clube de Turim. O pedido pode ser um entrave.

O contrato de Cristiano Ronaldo com o clube português vai até a metade de 2022. O empresário do jogador, Jorge Mendes, viajou para a Itália para tentar avançar com a negociação. O objetivo, segundo a publicação, é que o atacante não seja relacionado para a partida do próximo fim de semana, contra o Empoli, no sábado, 28, evitando novas polêmicas como no jogo contra a Udinese.

A contratação do jogador ganhou força após o endurecimento do Tottenham para liberar o atacante inglês Harry Kane. Após seguidas negativas, Kane se manifestou dizendo que permaneceria no clube londrino.

Ronaldo foi contratado pela Juventus em junho de 2018 por um valor estimado de 105 milhões de euros (cerca de 476,9 milhões de reais), após nove anos no Real Madrid, pelo qual venceu quatro Liga dos Campeões. Em sua passagem pela Espanha, foram 451 gols em 438 partidas, além de dezesseis títulos e quatro prêmios Bola de Ouro, como melhor jogador do mundo.

A Juventus foi o quarto clube do quarto país na carreira de Cristiano Ronaldo. Ele iniciou sua carreira no Sporting, em Portugal, e logo foi contratado pelo Manchester United, da Inglaterra. Venceu sua primeira Liga dos Campeões e foi eleito melhor do mundo em 2008, um ano antes de ser contratado pelo Real.