Cristiano Ronaldo oferece ‘cheque em branco’ para encerrar caso

Cristiano Ronaldo quer se livrar o mais rápido possível dos problemas com a Justiça da Espanha. Segundo informações do jornal espanhol El Mundo desta segunda-feira, o atacante do Real Madrid ofereceu um “cheque em branco” à Agência Tributária da Espanha para encerrar o caso no qual é acusado de sonegação.

Cristiano Ronaldo propôs um acordo econômico no qual aceita pagar o valor que o Fisco considere apropriado, desde que a Justiça retire o processo criminal e o pedido de prisão contra ele. O jogador português, porém, segue se dizendo inocente e reitera que jamais teve a intenção de sonegar impostos. Segundo informações posteriores do mesmo jornal, a Fazenda espanhola recusou a oferta de Cristiano e manteve o processo.

O atleta cinco vezes ganhador do prêmio de melhor do mundo é acusado de sonegar 14,7 milhões de euros (cerca de 59 de reais) em direitos de imagem pagos pelo Real Madrid entre 2011 a 2014, com o auxílio de empresas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas. Se condenado, ele poderia receber uma pena de cerca de 16 meses de prisão – quatro meses para cada ano de sonegação.

Segundo a Justiça espanhola, Cristiano Ronaldo se aproveitou da chamada Lei Beckham – que reduzia os impostos dos atletas estrangeiros mais bem pagos da Espanha de 48% a 24% dos rendimentos – pouco antes de a lei ser derrubada pelo governo espanhol.

Cristiano teria, então, tributado apenas 20% de seus direitos de imagem, avaliados em 75 milhões de euros de 2009 a 2015. Além disso, teria vendido seus direitos entre 2015 e 2020 por mais 75 milhões de euros. Conforme documentos divulgados pelo grupo Football Leaks, os 150 milhões de euros foram enviados pelo jogador a paraísos fiscais nas Ilhas Virgens Britânicas.