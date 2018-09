Cristiano, Modric e Salah concorrem ao prêmio The Best da Fifa

A Fifa divulgou na manhã desta segunda-feira os três indicados ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo, oferecido pela entidade. Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor, atual bicampeão e campeão da última Liga dos Campeões, Luka Modric, vice-campeão do mundo com a seleção da Croácia, e Mohamed Salah, vice-campeão da Liga dos Campeões, concorrem ao prêmio.

Pela primeira vez desde 2006, Lionel Messi não aparece entre os três indicados. O argentino, cinco vezes vencedor do prêmio, sempre esteve em primeiro ou segundo lugar desde 2007. Neymar, principal jogador brasileiro da atualidade, sequer ficou entre os 10 primeiros colocados.

Marta finalista entre as mulheres

No futebol feminino, a brasileira Marta é novamente finalista da premiação. Cinco vezes eleita a melhor jogadora do mundo, entre 2006 e 2010, ela é finalista pela oitava vez. Neste ano, concorre com a norueguesa Ada Hegerberg e a alemã Dzsenifer Maroszán.

Outros finalistas

melhor goleiro: Thibaut Courtois, Hugo Lloris e Kasper Schmeichel

melhor técnico futebol masculino: Dalic Zlatko, Didier Deschamps e Zinedine Zidane

melhor técnico (a) futebol feminino: Asako Takakura, Reynald Pedros e Sarina Wiegman