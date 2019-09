Cristiano, Messi e Van Dijk são finalistas do prêmio Fifa The Best

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 2, que o português Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e o holandês Virgil Van Dijk são os três finalistas do prêmio The Best, que será entregue no próximo dia 23 no Teatro alla Scala, em Milão, àquele que é considerado o melhor jogador do mundo na temporada.

Os atacantes de Juventus e de Barcelona repetem, assim como o zagueiro do Liverpool, a lista de finalistas da premiação anual da Uefa, realizada na semana passada, na qual Van Dijk foi eleito o melhor de 2019. Entre as mulheres, as três concorrentes são a lateral-direita inglesa Lucy Bronze, do Lyon – que venceu o prêmio da Uefa –, e as atacantes americanas Alex Morgan, do Orlando Pride, e Megan Rapinoe, do Reign, ambas campeãs mundiais neste ano.

O prêmio de melhor técnico da temporada do futebol masculino será disputado pelo espanhol Pep Guardiola, campeão inglês com o Manchester City; o alemão Jurgen Klopp, que conquistou a Liga dos Campeões com o Liverpool; e o argentino Mauricio Pochettino, vice-campeão da Champions com o Tottenham. Tite, da seleção brasileira, havia sido pré-indicado entre os dez mais votados.

Os técnicos finalistas do futebol feminino são a britânica Jill Ellis, campeã mundial com a seleção dos Estados Unidos; a holandesa Sarina Wiegman, vice-campeã da Copa do Mundo com a seleção de seu país; e o britânico Phil Neville, que comanda a seleção da Inglaterra.

Brasil tem dois goleiros indicados

O futebol brasileiro, maior vencedor das premiações da Fifa, sempre com homens de frente (Ronaldo, três vezes, Ronaldinho Gaúcho, duas, Romário, Rivaldo e Kaká receberam o troféu de melhor do mundo), desta vez foi muito bem representado na categoria de melhor goleiro.

O brasileiro Alisson Becker, do Liverpool, eleito o melhor goleiro da temporada pela Uefa, disputará o prêmio da Fifa com o compatriota Ederson, do Manchester City, e com o alemão Marc-André ter Stegen, do Barcelona. As candidatas na categoria feminina são a chilena Christiana Endler, do Paris Saint-Germain, que neste domingo brilhou diante da seleção brasileira no Pacaembu, a sueca Hedvig Lindahl, do Wolfsburg, e a holandesa Sari van Veenendaal, do Atlético de Madrid.

Na categoria Fã, o Brasil também está representado, por Silvia Grecco, que leva o filho Nickollas, portador de deficiência visual, a todos os jogos do Palmeiras e narra as partidas para o menino. Concorrem também o uruguaio Justo Sánchez e os torcedores da seleção holandesa na última Copa do Mundo Feminina.

Puskás – O prêmio entregue ao autor do gol mais bonito do ano terá como candidatos Lionel Messi, pelo gol de cobertura marcado sobre o Betis no dia 17 de março; o colombiano Juan Fernando Quintero, do River Plate, pelo gol de falta contra o Racing em 10 de fevereiro; e o húngaro Dániel Zsóri, do Debrecen, pela bicicleta contra o Ferencvaros em 16 de fevereiro.

A Fifa deve divulgar na próxima quinta-feira os 55 nomes pré-selecionados para a formação do time do ano Fifa/FIFPro.

Os candidatos ao The Best 2019

The Best (masculino)

Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus

Lionel Messi (ARG) – FC Barcelona

Virgil van Dijk (NED) – Liverpool

Fifa The Best (feminino)

Lucy Bronze (ENG) – Olympique Lyonnais

Alex Morgan (USA) – Orlando Pride

Megan Rapinoe (USA) – Reign FC

Melhor técnico (masculino)

Pep Guardiola (ESP) – Manchester City

Jurgen Klopp (GER) – Liverpool

Mauricio Pochettino (ARG) – Tottenham Hotspur

Melhor técnico (feminino)

Jill Ellis (USA) – Estados Unidos

Phil Neville (ENG) – Inglaterra

Sarina Wiegman (HOL) – Holanda

Melhor goleiro

Alisson (BRA) – Liverpool

Ederson (BRA) – Manchester City

Marc-André ter Stegen (GER) – FC Barcelona

Melhor goleira

Christiane Endler (CHI) – Paris Saint-Germain

Hedvig Lindahl (SWE) – Chelsea / Wolfsburg

Sari van Veenendaal (NED) – Arsenal / Atletico Madrid

Prêmio Puskás

Lionel Messi (ARG) – Real Betis v FC Barcelona [La Liga] (17 de março de 2019)

Juan Fernando Quintero (COL) – River Plate v Racing Club [Campeonato Argentino] (10 de fevereiro de 2019)

Dániel Zsóri (HUN) – Debrecen FC v Ferencváros TC [Campeonato Húngaro] (16 de fevereiro de 2019)

Melhor fã

Silvia Grecco (BRA)

Torcida holandesa na Copa do Mundo feminina

Justo Sánchez (URU)