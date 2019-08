Cristiano: ‘Messi é excelente, mas ganhei títulos por clubes diferentes’

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi rivalizam pelo posto de melhor jogador do mundo há mais de uma década. A longevidade dos craques impressiona até mesmo o craque português da Juventus, que fez questão de elogiar o colega argentino do Barcelona – não sem perder a chance de puxar a brasa à sua sardinha.

“Messi é um excelente jogador, que será lembrado não só pelas Bolas de Ouro, mas por estar sempre no auge, ano após ano, como eu”, disse Cristiano, em entrevista à DAZN, nesta terça-feira, 13. “Eu com uma pequena diferença: joguei em clubes diferentes e ganhei a Liga dos Campeões com times diferentes. Fui o sexto ano consecutivo o artilheiro Champions”, ressaltou o camisa 7.

Cristiano Ronaldo ganhou quatro títulos europeus com o Real Madrid (2014, 2016, 2017 e 2018) e um com o Manchester United (2008). Já Messi acumula quatro taças da Champions (2006, 2009, 2011 e 2015) todas com o Barcelona, único clube que defendeu na carreira.

“Nunca vi tanta rivalidade, entre aspas, de dois jogadores estarem no topo da montanha todos os anos. Com todo respeito, há grandes jogadores que tiveram três, quatro, no máximo cinco anos no auge, mas não dez. Nunca vi jogadores fazendo 40, 50 gols e ganhando sempre títulos. Isso é o mais difícil”, completou Cristiano, que está empatado com Messi como maior ganhador da Bola de Ouro, com cinco para cada um.

Por fim, o atacante português de 34 anos brincou sobre sua sua condição atlética. “Custa muito estar sempre no auge. Esta forma física, esse corpo esbelto, não caiu do céu.”