Cristiano fala em tom de despedida: ‘Foi muito lindo estar no Real’

Cristiano Ronaldo deu declarações em tom de despedida, neste sábado, após a conquista de mais um título da Liga dos Campeões, a quarta pelo Real Madrid em cinco anos, com vitória sobre o Liverpool por 3 a 1 em Kiev. “Agora é o momento de desfrutar, mas nos próximos dias darei uma resposta aos torcedores, porque esses estiveram sempre ao meu lado. Foi muito lindo estar no Real Madrid, nos próximos dias eu falarei”, afirmou o jogador à emissora “BeIN Sports”.

O jogador tem contrato com a equipe até o final da temporada 2020/21, mas poderá ter um novo clube na próxima temporada, após a disputa da Copa do Mundo por Portugal. Feliz pela conquista apesar de não ter marcado um gol na decisão, o português lamentou a lesão do adversário, Mohamed Salah, do Liverpool, lembrando de sua lesão na decisão da Eurocopa de 2016. “Não teve muita sorte, como eu também não tive na final em 2016. Agora vou desfrutar desse momento, essa felicidade única, e nos próximos dias começar a me preparar para o Mundial”, afirmou o melhor do mundo.