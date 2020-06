Cristiano erra pênalti, mas Juventus avança na volta do futebol italiano

A tão aguardada volta do futebol da Itália, um dos países mais atingidos pelo coronavírus, deixou bastante a desejar, ao menos do ponto de vista da emoção. Jogando com portões fechados, Juventus e Milan empataram em 0 a 0 na tarde desta sexta-feira, no Allianz Stadium, em Turim, pelo segundo jogo da semifinal da Copa Itália. Como o primeiro jogo, em Milão, terminou empatado em 1 a 1, a Juventus avançou à decisão por ter marcado um gol fora de casa.

Maior atração da partida, Cristiano Ronaldo não teve o retorno sonhado. O atacante português teve uma chance clara de balançar as redes aos 15 minutos, em pênalti assinalado pelo árbitro de vídeo, mas desperdiçou sua cobrança ao chutar na trave. O Milan, que contou com o meia brasileiro Lucas Paquetá como titular, sofreu após a expulsão do atacante croata Ante Rebic, ainda no primeiro tempo, e encerrou suas chances de conquistar um troféu na temporada.

A Juventus buscará seu 14º título da Copa Itália no próximo dia 17, em Roma. Seu adversário será definido no próximo sábado, 13, entre Napoli e Inter de Milão, às 16h (de Brasília) no estádio San Paolo. Na ida, em San Siro, os visitantes venceram por 1 a 0.

O Campeonato Italiano, que tem a Juventus na liderança com 63 pontos, apenas um a mais que a Lazio, em 26 rodadas, retorna no dia 20 com duas partidas atrasadas da 25ª rodada: Torino x Parma e Verona x Cagliari.