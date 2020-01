Cristiano abre 2020 com três gols; Ibra tem estreia apagada pelo Milan

Cristiano Ronaldo começou o ano de 2020 em plena forma, com três gols e uma assistência nesta segunda-feira, 6, na vitória da Juventus por 4 a 0 sobre o Cagliari. O argentino Gonzalo Higuaín completou a goleada em casa. O resultado colocou o time de Turim na liderança provisória do Campeonato Italiano com 45 pontos, três a mais que a Inter de Milão, que enfrenta o Napoli na rodada.

Com os gols marcados, Cristiano, de 34 anos, se recuperou se um começo ruim e alcançou a vice-artilharia da Série A italiana com 13 gols, seis a menos que Ciro Immobile, da terceira colocada Lazio.

Quem também começou o ano em grande forma foi a Atalanta (5ª colocada), que se aproximou da zona de classificação para a Liga dos Campeões ao golear por 5 a 0 o Parma (7º). No San Siro, a volta de Zlatan Ibrahimovic ao Milan não saiu como planejada. O atacante sueco de 38 anos entrou no segundo tempo e não evitou o insosso empate sem gols diante da Sampdoria. Nas redes sociais, Ibra agradeceu a torcida rubro-negra pelo carinho.

Mais cedo, Bologna (10º) e Fiorentina (15ª) empataram em 1 a 1, um resultado que não ajuda as duas equipes, que seguem sem grandes pretensões na tabela. O Bologna precisava da vitória para se aproximar da briga pela classificação para as competições europeias, enquanto a Fiorentina buscava os três pontos para se distanciar mais da zona de rebaixamento.