CR7 precisou de sete minutos para marcar o primeiro gol pela Juventus

O craque português Cristiano Ronaldo participou de sua primeira partida com a camisa da Juventus neste domingo, quando o elenco principal do clube italiano enfrentou seu time B. O amistoso teve o intuito de apresentar os jogadores à torcida da Velha Senhora, como é conhecido o time alvinegro de Turim.

Utilizando força máxima, o técnico da Juve Massimiliano Allegri escalou CR7 como centroavante. Logo aos sete minutos de jogo, o atual melhor jogador do mundo foi lançado por Bernardeschi e ficou cara a cara com o goleiro. Como de costume, não teve dificuldades e balançou as redes pela primeira vez atuando pelo novo clube. Vale ressaltar que o tento não é considerado oficial, uma vez que era um jogo comemorativo.

CR7 ainda participou de dois gols nos 45 minutos que atuou. No primeiro, fez pressão para cima do zagueiro Capellini, que mandou para o próprio patrimônio. Já no segundo, finalizou para boa defesa do goleiro Loria, mas a bola sobrou para o argentino Paolo Dybala apenas empurrar para o gol. Marchisio e Dybala, mais uma vez, completaram o marcador. Aos 27 minutos do segundo tempo, a partida precisou ser paralisada por conta da invasão de torcedores.

A Juventus estreia de forma oficial na temporada no próxima sábado, quando enfrenta o Chievo pelo Campeonato Italiano.

