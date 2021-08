CR7, Kane e David Luiz: as definições da última semana do mercado europeu

A janela de transferências entra em seus últimos dias e grandes movimentações ainda podem marcar a semana final do mercado da bola europeu. Entre as principais, estão a possível saída de Cristiano Ronaldo da Juventus, a insistência do Manchester City por Harry Kane e olhares sobre o futuro do zagueiro David Luiz, então com permanência quase certa na Europa e agora alvo do Flamengo. O atacante polonês Robert Lewandowski, que sinalizou vontade de traçar novos rumos, também tem aguardado desfecho.

Veja as principais negociações:

Cristiano Ronaldo

A passagem de Cristiano Ronaldo pela Juventus não atingiu o patamar que todos esperavam. Mesmo com mais de 100 gols marcados, a falta de uma campanha competitiva na Champions League colocam a união entre o atacante português abaixo das expectativas. O relacionamento, porém, parece estar chegando ao fim.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o craque pediu para ficar no banco de reservas no jogo entre Juventus e Udinese, no último domingo, 22. A partida terminou empatada por 2 a 2. O portal Calciomercato diz que Ronaldo deseja ser negociado e que o clube de Turim definiu um preço mínimo de 25 milhões de euros (157 milhões de reais) pelo atleta.

Harry Kane

Harry Kane é outro nome que movimentou o noticiário esportivo nas últimas semanas. A vontade de sair do Tottenham e a resistência do presidente do clube londrino, Daniel Levy, deram tons de novela à situação. No mesmo sentido, a insistência do Manchester City na busca pelo atacante manteve em alta o assunto.

Segundo informações do The Telegraph, o time treinado por Pep Guardiola decidiu realizar a última proposta pelo jogador inglês. Os Spurs pedem cifras em torno de 150 milhões de libras, o que ultrapassa 1 bilhão de reais. Kane estreou na temporada no fim de semana, na vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton, pela segunda rodada da Premier League.

David Luiz

Sem contrato desde 30 de junho, depois de deixar o Arsenal ao final da temporada, o zagueiro David Luiz ainda tem seu futuro incerto. Cotado nos últimos dias para um possível retorno ao Benfica, clube onde ganhou projeção na Europa, passou a ser o principal nome citado pela torcida do Flamengo nas redes sociais. Com vasta bagagem pelo futebol europeu e pela seleção brasileira, também teve o nome ligado ao Adana Demirspor, da Turquia, e para um possível retorno ao Paris Saint-Germain, negociação que perdeu força após o anúncio dos franceses pelo espanhol Sergio Ramos. Na última temporada, atuou em 30 partidas e marcou dois gols.

Lewandowski

Atual melhor jogador do mundo e artilheiro há temporadas, Robert Lewandowski nos últimos dias comunicou ao Bayern de Munique que deseja buscar “novos ares”. As informações da Sky Sports apontaram que o clube alemão pede 130 milhões de euros (818 milhões de reais) pela liberação do atacante e o Manchester City foi ventilado como um possível destino do jogador. Pep Guardiola, treinador do time inglês, porém, desconversou sobre a ida do polonês à Inglaterra: “Lewandowski é muito importante para o Bayern de Munique e vai ficar no Bayern”, disse o técnico do City.

Matheus Cunha

Em busca de reforçar o elenco atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid foi ao mercado e encaminhou a contratação do brasileiro Matheus Cunha, de acordo com o Marca e os principais jornais europeus. O campeão olímpico com o Brasil é um pedido do treinador argentino Diego Simeone e assinará com o Atleti até 2026, em uma transferência que gira em 30 milhões de euros (R$ 189 milhões na cotação atual).

Eduardo Camavinga

Com o intuito de reforçar ainda mais o galáctico elenco, o Paris Saint-Germain está perto do meio-campista Eduardo Camavinga. Na manhã desta segunda-feira, 23, o jornal espanhol Marca divulgou que o time francês está otimista acerca da chegada do jovem de apenas 18 anos, revelado pelo Rennes.

O jogador é um dos principais nomes para o futuro do futebol e enxerga no PSG um melhor local para construir sua carreira. Segundo o jornal português Record, o atleta anunciará à torcida de seu clube que não seguirá. O contrato de Camavinga acaba na próxima temporada, consequentemente os valores da transferência podem ser abaixo do especulado, cerca de 30 milhões de euros (189 milhões de reais).