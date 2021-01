Covid: Palmeiras e Santos sem novos casos; santistas ainda aguardam Alison

Santos e Palmeiras tiveram nesta quarta-feira, 27, a confirmação de que poderão contar com o que têm de melhor para a decisão de sábado da Copa Libertadores da América, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Testados, todos os jogadores acusaram negativo para Covid-19 e estão liberados a atuar no Rio de Janeiro.

O volante Alison, último caso de Covid do elenco santista, também viajou para o Rio de Janeiro junto com os demais jogadores, mas ainda depende de aval da Conmebol. O jogador testou positivo no último dia 15, cumpriu quarentena protocolar de dez dias e não possui mais sintomas da doença.

Alison é um dos jogadores de confiança do técnico Cuca. Na campanha na competição sul-americana, ficou marcado por um inflamado discurso motivacional no vestiário de La Bombonera, no primeiro jogo da semifinal com o Boca Juniors, em 6 de janeiro. “Deram 4% de chance da gente passar, mas 4% é muito pra gente”, disse na ocasião.

Chegada do Peixe ao hotel. 👊🏻📸#PeloTetraDaLiberta pic.twitter.com/rhDu1zVVVr — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 27, 2021

Para a partida, o Santos não poderá contar com Jobson, Sánchez e Raniel, todos ainda em recuperações de lesões de recuperação longa. Jobson e Sánchez sofreram ruptura ligamentar no joelho, enquanto Raniel trata de uma trombose.

Assim como o rival, o Palmeiras também já está no Rio. Antes do embarque de ambas as equipes, houve registros de aglomerações de torcedores no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Estado de São Paulo voltou nesta semana à fase vermelha, a mais rigorosa do plano de contenção a pandemia.