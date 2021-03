Covid-19: Zenit, da Rússia, vacinará seus torcedores nos jogos em casa

O Zenit, um dos clubes mais tradicionais do futebol russo, anunciou nesta quinta-feira, 11, que vacinará contra a Covid-19 todos os seus torcedores que comparecerem aos jogos em casa do time, na Arena Gazprom, em São Petersburgo. Em comunicado, a equipe informou que a vacina Sputnik V estará disponível para todos os presentes acima de 18 anos.

Os torcedores precisam apenas levar seus documentos e o cartão nacional de saúde russo (SNILS) e passarão por uma avaliação médica antes da vacinação. O Zenit, time do coração do presidente Vladimir Putin, informou ainda que o centro de vacinação da arena funcionará em todos os jogos da temporada, começando pelo próximo sábado, 13, diante do Akhmat Grozny, pelo Campeonato Russo.

Nesta quinta-feira, o governo russo celebrou a marca de 50 países que aprovaram o uso da vacina Sputnik V – da qual o Brasil não faz parte, ao contrário de vizinhos como Argentina, Venezuela e Paraguai.

Today we celebrate a major global milestone as 50 countries have now authorized Sputnik V!

Let's win the fight against the #COVID19 pandemic together! pic.twitter.com/jOSs8qUGGo

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 11, 2021