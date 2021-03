Covid-19: troca de camisas é punida com multas na Premier League

Apesar de o Reino Unido estar controlando relativamente bem a pandemia, com altas taxas de vacinação e redução constante no número de casos de Covid-19, o Campeonato Inglês segue com protocolos rígidos para evitar o contágio entre os atletas. Nesta semana, o tabloide Daily Mail revelou a existência de uma multa de 5.000 libras (quase 40.000 reais pela cotação atual) para quem trocar de camisa com um adversário, um prática até então bastante comum nos estádios mundo afora.

Ainda segundo a reportagem, cabe ao clube decidir se ele próprio pagará pela infração ou se transferirá a responsabilidade ao atleta que trocou de camisa com um oponente. O jornal diz ainda que um clube que pediu anonimato é reincidente e ficou surpreso com o fato de a punição ter vindo diretamente da Premier League e não de um departamento especialmente dedicado a monitorar os protocolos contra a pandemia, que trabalha em nome da liga.

As novas diretrizes, que incluem recomendações para que os atletas não se abracem nas comemorações dos gols, foram comunicadas aos clubes no dia 7 de janeiro e geraram certa insatisfação. Há atualmente um profissional por clube dedicado a verificar se atletas e comissões técnicas estão cumprindo os protocolos durante refeições, treinamentos e até ao estacionar seus carros. O pedido é para que todos pratiquem o distanciamento social e usem máscaras a, não ser, claro, durante os treinos e jogos.

Os clubes da Premier League esperam que as restrições mais extremas cheguem ao fim em breve. A reportagem destaca ainda que algumas das equipes de divisões inferiores, sem condições de bancar quartos de hotel individuais a toda delegação, optaram por cancelar as viagens na véspera dos jogos.

Ao contrário do que ocorre no Brasil, o número de atletas contaminados está em queda acentuada na Inglaterra. Depois que 36 testes positivos foram relatados pelos clubes no início de janeiro, o número caiu para 16 desde então, com médio de duas contaminações nas últimas cinco semanas.