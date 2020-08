Covid-19: Técnico do Athletico testa positivo; doença atinge outros clubes

O técnico Dorival Júnior, do Athletico-PR, foi diagnosticado nesta sexta-feira, 14, com o novo coronavírus. O treinador de 58 anos está isolado e não comandará o clube no jogo contra o Santos, no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão é o líder da competição com duas vitórias – supera o Internacional e o Atlético-MG por causa do saldo de gols.

A segunda rodada do Brasileirão teve menos casos do que a estreia. O Goiás teve mais dois casos positivos de Covid-19 registrados nesta sexta, quase uma semana depois de ter estreia adiada no Brasileirão, após exames detectarem nove atletas infectados. O exame de Dorival Júnior, coincidentemente, deu positivo após sua equipe enfrentar o time goiano.

O Atlético-GO também teve problemas na segunda semana do Brasileirão e perdeu dois jogadores para o jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira, em Goiânia – outros quatro foram liberados para entrar em campo por já terem feito os dez dias de isolamento e, de acordo com o médico da CBF Jorge Pagura em entrevista ao site do GE, não terem risco de infectar outros atletas. Apesar dos desfalques, o time goianiense bateu os atuais campeões por 3 a 0.

A situação na Série B também é complicada, principalmente no CSA. A equipe alagoana só fez um jogo na competição por causa do surto de Covid-19 no elenco. Ao todo, 31 jogadores estão inscritos pelo CSA para a disputa da Série B, mas 20 deles têm casos ativos de coronavírus, o que obrigou o clube a solicitar – com sucesso – o adiamento das partidas contra a Chapecoense, marcada para o meio desta semana, e contra o Cuiabá, marcada para este sábado, em Alagoas.

O Juventude foi mais um time a ter jogadores infectados. O clube divulgou um comunicado para informar que três atletas (Marcelo Carné, Gustavo Bochecha e Gabriel Terra), e o técnico Pintado, testaram positivo para a Covid-19. A contraprova dos exames também apresentou resultado positivo. Todos foram imediatamente afastados e seguirão em isolamento durante os próximos 15 dias. Por enquanto, a partida contra o Paraná, que acontece nesta sexta-feira, 14, às 21h30, está confirmada.