Covid-19: Santos tem atletas infectados e Boca estuda acionar Conmebol

O Santos não terá o goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo para o decisivo jogo da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, 13, na Vila Belmiro. A dupla testou positivo para o novo coronavírus e não voltou para o Brasil com o restante da delegação. O clube tenta providenciar um voo sanitário para a dupla.

A infecção dos atletas causou agitação na Argentina. Nesta sexta-feira, 8, a emissora TNT do país afirmou que o Boca estuda mover uma representação por suspeitar de que o clube brasileiro tinha consciência da situação dos jogadores antes do empate por 0 a 0 na partida de ida da semifinal, no estádio La Bombonera. Uma das evidências, segundo a emissora, foi o fato de Cuca e o elenco não terem descido para o vestiário no intervalo.

A prática, no entanto, não é nova na carreira do treinador. Em 2018, também como técnico do Santos, Cuca optou por manter a equipe dentro do gramado do Pacaembu no intervalo do jogo contra o Independiente, pelas oitavas de final da Libertadores daquele ano.

Dentro do Santos, a informação é tratada como leviana e uma forma de desviar foco pela polêmica não marcação de um pênalti no atacante Marinho, interpretado pelo árbitro chileno Ricardo Tobar e pelos assistentes de vídeo como um “choque de jogo”.

O clube acredita estar alicerçado pelo cumprimento dos protocolos para entrada e saída do país. No sábado, 2, o teste de competição liberou todos os jogadores para viagem, sem nenhum caso positivo. O clube embarcou para Buenos Aires na segunda-feira, 3, à tarde. A testagem positiva ocorreu na quarta, 6. Os exames foram realizados para que os jogadores pudessem retornar ao Brasil.

Para substituir John, Cuca promoverá o retorno de João Paulo, antigo titular, que perdeu a posição justamente após testar positivo para a doença, no início de novembro. Antes do jogo decisivo, o Santos enfrentará o São Paulo, no domingo, pela 29ª rodada. Temendo lesões e novos problemas, o time deve sofrer uma série de mudanças.

“Marinho e Soteldo não treinaram a semana completa, sentem mais o desgaste. Perdi duas substituições: Lucas Veríssimo e Kaio Jorge. Temos uma semana entre descanso e treinamento para melhorar o condicionamento. E o São Paulo no meio disso para pensarmos bem tudo que podemos fazer de melhor até quarta-feira”, afirmou Cuca, logo após a partida em Buenos Aires.

