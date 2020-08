Covid-19: quartas da Champions começam com dois atletas contaminados

O Atlético de Madri terá dois desfalques importantes para o jogo contra o RB Leipzig na próxima quarta-feira 12, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O meia argentino Ángel Correa e o lateral croata Sime Vrsaljko testaram positivo para a Covid-19 e não viajarão com o restante do elenco para Lisboa, sede da reta final da competição.

O time espanhol foi o único que teve atletas contaminados para a fase de quartas de final da Champions. Nas oitavas, porém, o Real Madrid precisou cortar o atacante Mariano Díaz da partida contra o Manchester City, pois o jogador espanhol contraiu o vírus durante a folga, logo depois do título do Campeonato Espanhol.

Correa era uma das peças importantes do técnico Diego Simeone para as quartas. O argentino participou de 44 jogos do Atlético de Madri na temporada e marcou sete gols – nenhum deles na Champions. O desfalque de Vrsaljko, no entanto, não é novidade, já que o lateral-direito se recupera de lesão no joelho, que o tirou da maioria dos jogos do clube na temporada.

O Atlético de Madri enfrenta o RB Leipzig nesta quinta-feira 13, a partir das 16h (de Brasília), no estádio de Alvalade, em Lisboa. Por causa da pandemia, a capital portuguesa será a sede de toda a fase final da Liga dos Campeões. Quem passar deste confronto enfrentará o vencedor de Paris Saint-Germain e Atalanta, que jogam na véspera.

Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões:

12/8

PSG x Atalanta

13/08

RB Leipzig x Atlético de Madri

14/08

Barcelona x Bayern de Munique

15/08

Manchester City x Lyon

