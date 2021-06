Covid-19: Grêmio chega a 10 casos confirmados e será dirigido por analista

O Grêmio confirmou nesta quarta-feira, 2, mais dois casos positivos para Covid-19, aumentando para dez o número de afastados para a partida diante do Brasiliense, às 16h30, na Arena do Grêmio, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time será dirigido por Pedro Sotero, analista de desempenho do clube.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Os últimos casos confirmados foram do meio-campista Darlan e do auxiliar técnico Evandro Fornari. O outro auxiliar, Kelly Guimarães, testou negativo, mas permanece em isolamento por apresentar sintomas gripais, de acordo com boletim médico divulgado pelo clube.

“Todos os profissionais estão sendo monitorados pelo Departamento Médico do Clube e devem permanecer afastados ao menos pelos próximos dez dias”, informou em parte do comunicado.

A lista de desfalques envolve jogadores e membros da comissão técnica. Entre os atletas, se juntam a Darlan: Rafinha, Rodrigues, Luiz Fernando, Ferreira, Pedro Lucas e Diego Souza. Além disso, o técnico Tiago Nunes e o preparador de goleiros Mauri Lima também estão de fora.

UOL Esporte Clube | Assine e acompanhe transmissões de grandes jogos e programas esportivos de onde você estiver.