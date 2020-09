Covid-19: com seis atletas contaminados, Flamengo vive drama no Equador

A viagem do Flamengo ao Equador para compromissos da Copa Libertadores se transformou em um pesadelo. Não bastasse a derrota por 5 a 0 para o Independiente del Valle, em Quito, na semana passada, o clube carioca ainda teve seis atletas diagnosticados com o novo coronavírus. Eles serão desfalques certos contra o Barcelona, em Guayaquil, na próxima terça-feira, 22, às 19h15 (de Brasília). A Conmebol não cogita adiar a partida e agora o Flamengo busca formas de trazer novos atletas do Rio para completar o elenco a tempo.

O Flamengo não revelou a identidade dos atletas, disse apenas que todos estão “assintomáticos”. O meia Diego Ribas, no entanto, admitiu ser um dos contaminados e relatou sentir dores na garganta e no corpo. “Estou bem na medida do possível”, disse, em seu canal no YouTube. Segundo informações do jornal O Dia, os outros contaminados são Mauricio Isla, Matheusinho, Filipe Luís, Michael e Bruno Henrique.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que seis atletas testaram positivo para Covid-19 em exame realizado antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020

O Flamengo agora busca maneiras de fazer os atletas contaminados retornarem ao Brasil (para que não tenham de cumprir quarentena no Equador) e de levar atletas jovens, que não haviam sido relacionados para partida, mas estão inscritos na Libertadores, até Guayaquil. O atual campeão da América ainda tem outros importantes desfalques confirmados: o artilheiro Gabriel Barbosa, o goleiro Diego Alves, o atacante Pedro Rocha e o lateral João Lucas, lesionados, e o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso.

Barcelona de Guayquil e Flamengo se enfrentam no Estádio Monumental de Barcelona. O clube brasileiro é o segundo colocado do Grupo A, com seis pontos, três a menos que o líder Independente del Valle, enquanto o Barcelona ocupa a lanterna, sem pontuação. O outro time da chave é o Junior Barranquilla, da Colômbia, que tem três pontos.

