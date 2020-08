Covid-19: CBF adia jogo da Série B por mais um surto de infecções no CSA

O novo coronavírus se espalhou no elenco do CSA. O clube alagoano confirmou no início da tarde desta terça-feira, 11, que nove atletas testaram positivos nos testes realizados antes da partida contra a Chapecoense, válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Outros nove atletas já haviam sido contaminados anteriormente e a agremiação alagoana está agora com mais de 50% dos inscritos na competição infectados. A CBF decidiu adiar a partida, que aconteceria nesta quarta-feira, 12.

O CSA disputou e perdeu a final do Campeonato Alagoano para o rival CRB há uma semana. Na última sexta-feira, 7, os primeiros nove jogadores testaram positivo. Mesmo assim, o time entrou em campo no dia seguinte para enfrentar o Guarani, em casa.

“A partida foi adiada em virtude dos resultados dos testes realizados no elenco do CSA, que constataram, em prova e contraprova, a contaminação por coronavírus de nove jogadores. Estes se somam a outros nove atletas da equipe que haviam sido afastados da primeira rodada da competição por terem testado positivo, totalizando 18 dos 31 inscritos na competição”, informou a CBF em comunicado.

Um dia antes, procurado por PLACAR, o diretor de competições da CBF Manoel Flores afirmou que a entidade iria manter o calendário e os jogos não seriam cancelados.

O Guarani, primeiro adversário do CSA após a confirmação de testes positivos na equipe alagoana, entrará em campo normalmente. A assessoria do clube informou à reportagem que foram realizados testes na equipe no último domingo, 9, um dia depois da partida de estreia vencida pelos alagoanos por 1 a 0, e nenhum jogador está infectado. A equipe de Campinas enfrenta o Cruzeiro, em casa, às 20h30 desta terça-feira, 11.

