Coutinho topa ir ao PSG e facilita retorno de Neymar ao Barcelona

Philippe Coutinho é uma peça fundamental no quebra-cabeças que pode levar Neymar de volta ao Barcelona. Para liberar o atacante, o Paris Saint-Germain exige uma quantia significativa (ainda que menor que os 222 milhões de euros, mais de 960 milhões de reais, que desembolsou em 2017), além de outros atletas do clube catalão. Um deles é Coutinho que, bastante contestado na Espanha, já aceitou as proposta do PSG, segundo informações do jornal catalão Sport que vai às bancas na quarta-feira, 3.

O diário informa que ainda resta a aceitação de ambos os clubes. Outros atletas podem ser envolvidos na negociação, como o meio-campista croata Ivan Rakitic, do Barcelona, que nesta terça-feira foi flagrado com a família na capital francesa. Outro diário esportivo da Catalunha, o Mundo Deportivo, informou que o Barcelona pretende desembolsar até 170 milhões de euros (cerca de 738 milhões de reais) para ter Neymar de volta.