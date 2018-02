Coutinho tem carro rebocado e casa roubada no mesmo dia

A segunda-feira do brasileiro Phillippe Coutinho não foi nada boa. Sem poder jogar pelo Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, por já ter participado da competição pelo Liverpool, o meia ganhou uma folga e ficou na Catalunha, mas não pôde curtir seu tempo de descanso. De acordo com o jornal Sport, após estacionar em um local de carga e descarga, Coutinho teve seu carro rebocado, e, à noite, ao retornar de um jantar com a família, notou que sua casa havia sido invadida por ladrões.

Coutinho conseguiu recuperar seu carro no mesmo dia, mas não teve a mesma sorte com os pertences pessoais roubados de sua casa. O brasileiro acionou a polícia, que suspeita que os ladrões se aproveitaram de uma obra numa residência próxima para invadir a do brasileiro. Ainda não há mais informações sobre suspeitos.