Coutinho nega ida ao Barcelona para substituir Neymar

Capa dos principais jornais esportivos espanhóis nesta terça-feira, o reforço mais caro da história do Barcelona, Philippe Coutinho afastou uma possível pressão por ser a negociação de maior valor da equipe catalã e reforçou seu orgulho em defender as cores do time da Catalunha.

“Para mim é uma honra e um orgulho, mas é algo que tenho que deixar de lado e me dedicar a jogar futebol, fazendo da forma como sempre fiz. Tenho que melhorar e jogar bem dentro de campo para ajudar a equipe alcançar as coisas, que foi o motivo pelo qual fui contratado”, destacou o brasileiro para o Mundo Deportivo.

Mostrando estar adaptado ao Camp Nou e aos seus companheiros de equipe, Messi e Suárez, Coutinho rechaçou a ideia de que sua contratação serviu para substituir Neymar e ainda afirmou que não ocupará o vazio no meio de campo quando Iniesta optar pela aposentadoria no clube catalão.

“Quando se fala de Iniesta, se fala de um gênio por tudo que fez e faz. O futebol tem que estar muito agradecido a Andrés. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e para mim foi algo muito especial. Cada um é diferente, só haverá um Iniesta. Não há outro como ele”, declarou.

“Muita gente diz isso, mas penso diferente (sobre estar no lugar de Neymar). No final das contas, jogamos onze no campo, somos uma equipe e Neymar e eu somos jogadores diferentes, cada um com suas características. Eu espero ajudar da minha forma e fazer o melhor possível”, completou.

Ainda sobre o camisa 10 da seleção brasileira, o ex-meia do Liverpool se esquivou de polêmica e disse não saber sobre uma possível transferência ao Real Madrid. Entretanto, Coutinho comentou sobre o rumor de que iria para o PSG junto com Neymar e afastou a possibilidade de deixar o Barça para ganhar a Bola de Ouro, como especulado sobre o ex-jogador do Santos.

“A verdade é que não temos nos falado muito. Ele tomou sua decisão e eu tive a oportunidade de vir para cá. Quando se deu a oportunidade, nem pensei duas vezes, sempre tive claro, porque sempre foi meu sonho estar neste clube. Quero conquistar meu espaço aqui, ganhar títulos e ser feliz no Barcelona”, contou ao jornal Sport.

“É algo que todo jogador quer ganhar se puder (Bola de Ouro), mas penso mais em ganhar títulos, é o que me motiva de verdade. Isso é uma consequência se você faz boas temporadas e ganha títulos. O que mais me motiva agora é ganhar com o Barcelona”, finalizou.