Coutinho e Firmino, atrações do jogo em Liverpool – por razões opostas

LIVERPOOL – Neymar começará no banco de reservas e nunca foi uma figura muito querida no Reino Unido, sobretudo por seu hábito de passar boa parte do jogo caído no gramado. Tite vem adquirindo prestígio internacional, mas ainda é pouco conhecido na Europa. Dois jogadores da seleção brasileira, no entanto, são grandes atrações para o público local no amistoso deste domingo, diante da Croácia, às 11h (de Brasília), em Liverpool: Philippe Coutinho e Roberto “Bobby” Firmino.

O meio-campista carioca retornará ao estádio de Anfield seis meses depois de trocar o Liverpool pelo Barcelona após cinco temporadas sem títulos na terra dos Beatles. Ironicamente, o time cresceu após a saída do “pequeno mágico” e chegou à final da Liga dos Campeões – perdida para o Real Madrid. Coutinho não deu entrevistas, mas segundo o colega Fernandinho não deve estar preocupado com a recepção dos fanáticos.

“Não conversei com ele sobre o assunto, mas imagino que ele esteja feliz de voltar a uma cidade e um estádio onde foi muito feliz por vários anos”, afirmou o volante do Manchester City. Passeando pela cidade e conversando com torcedores, todos muito simpáticos, não se nota muita saudade do brasileiro.

“Não temos raiva, foi apenas uma decepão. Coutinho é um grande jogador e não queríamos que ele tivesse saído, mas a verdade é que o time melhorou sem ele”, contou o aposentado Ken Jason, de 70 anos, neste sábado. “Não creio que ele será muito vaiado, talvez um pouco. Mas creio que a torcida não o quer mal, apenas ficou um pouco chateada”, completou o motorista Chris Wilmitt.

Na estádio de Anfield, uma família inglesa buscava ingressos para Brasil x Croácia. O patriarca Neil Vaughan contou que um de seus filhos chorou ao arrancar o pôster de Coutinho da parede após sua saída. Mas a dor logo passou, com a ajuda de outro brasileiro. “Não temos por que chorar se temos Mané, Salah e Firmino. Chegamos à final da Liga dos Campeões sem Coutinho.” Uma máscara do meia do Barcelona ainda é vendida na loja do Liverpool – caiu de 3 para 1 libra (cerca de 5 reais).

O sucesso do alagoano Bobby

Quem está cheio de moral em Liverpool é o alagoano Roberto Firmino. Autor de 27 gols na temporada, ele formou com o senegalês Sadio Mané e com o egípcio Mohamed Salah o trio de ataque mais explosivo da Europa.

Em suas redes sociais, o Liverpool convidou seus torcedores a comprar ingressos para o amistoso, colocando “Bobby” (apelido carinhoso para Robert no idioma local), em destaque. Na loja oficial do clube, uma camisa amarela em sua homenagem é vendida por 18 libras (90 reais).

O jogador deve ser opção para o segundo tempo. O titular Gabriel Jesus, do Manchester City, será o titular e capitão do time, para desgosto dos fãs dos “Reds.” “Eu acho que o Firmino deveria jogar. Mas ok, um ataque com Neymar, Willian e Gabriel Jesus também não está ruim”, brincou o vendedor Neil Vaughan.

Outra atração do jogo é o goleiro Alisson, da Roma, especulado como próximo reforço da equipe inglesa, sobretudo após as falhas grotescas de Loris Karius na final da Champions há uma semana. O zagueiro croata Dejan Lovren é outro atleta do Liverpool bastante admirado pela torcida e deve começar jogando.