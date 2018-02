Coutinho celebra 1º gol pelo Barcelona e vaga na final

O meia Philippe Coutinho marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona nesta quinta-feira e ajudou o time catalão a bater o Valencia por 2 a 0 no estádio Mestalla e se classificar para a final da Copa da Rei pela quinta vez seguida, algo inédito na história da competição.

Atual tricampeão e derrotado pelo Real Madrid em 2014, o Barça já havia vencido por 1 a 0 na ida, há uma semana, no Camp Nou e chegou a 3 a 0 no agregado com gols na segunda etapa. O time lutará pelo título contra o Sevilla, que nesta quarta derrotou o Leganés por 2 a 0 no Ramón Sánchez Pizjuán. A decisão está marcada para o dia 21 de abril, ainda sem palco definido.

Coutinho e Paulinho começaram o jogo na cidade de Valência entre os reservas. O meia revelado pelo Vasco substituiu o criticado André Gomes no intervalo, enquanto o volante ex-Corinthians foi a campo já durante o segundo tempo, assim como o zagueiro colombiano Yerry Mina, contratado no mês passado junto ao Palmeiras.

Coutinho precisou de apenas quatro minutos para marcar seu gol. Luis Suárez fez grande jogada pela esquerda e cruzou para a segunda trave até o camisa 14, que completou de carrinho e fez 1 a 0. O brasileiro celebrou o feito e a parceria refeita com Suárez, seu amigo desde os tempos de Liverpool.

“Já estava buscando esse primeiro gol e hoje saiu. Fiquei muito contente, mas o mais importante é que o time ganhou e disputará mais uma final. No Liverpool, meu primeiro gol também foi com passe do Suárez, então espero ajudá-lo a marcar, também a Leo (Messi) e a todos os outros”, afirmou Coutinho após a partida.

Em outra assistência de Suárez, o croata Rakitic dominou na entrada da área e bateu com categoria para fazer o segundo gol. Pelo Valencia, o zagueiro Gabriel Paulista atuou durante os 90 minutos, enquanto o goleiro Neto ficou entre os suplentes, como aconteceu durante toda a campanha na Copa do Rei.