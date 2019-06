Coutinho apoia Fernandinho, que será titular: ‘É um líder no grupo’

Philippe Coutinho concedeu entrevista nesta segunda-feira, 24, depois do treino da seleção brasileira no centro de treinamento do Inter, em Porto Alegre. O meia respaldou a escalação de Fernandinho, volante que assumirá o posto do suspenso Casemironas quartas de final daCopa América, e que ficou marcado negativamente nas últimas eliminações do Brasil em Copas do Mundo.

“Fernandinho é grande jogador, líder no nosso grupo. Quando há uma derrota, sempre se procura um culpado. Futebol é grupo, quando não dá certo, é o coletivo que não funcionou. (…) Ele com certeza já passou por cima das críticas, não em vão fez grande temporada, grandes apresentações na seleção. É um líder, sempre ativo nas reuniões, é um cara muito importante”, afirmou Coutinho. Recuperado de uma entorse no joelho direito, Fernandinho treinou normalmente nesta tarde.

Coutinho revelou ter mandado mensagem de parabéns a Lionel Messi, seu companheiro de Barcelona, que completou 32 anos. “Mandamos mensagens, a gente tem grupo do clube, todos que estavam ali mandaram, sempre que tem aniversário de alguém a gente se comunica. É um prazer enorme, honra muito grande jogar ao lado dele. Dispensa comentários dentro de campo, e fora é um cara muito simples que tem me ajudado bastante.”

O camisa 11 da seleção exaltou o gramado da Arena Corinthians, onde a seleção goleou o Peru no último sábado, e evitou ampliar as críticas ao gramado da Arena do Grêmio, palco das quartas de final. “Ainda não treinamos lá, não sabemos como são as condições, mas vejo os comentários. Com certeza, o campo é fundamental para o espetáculo tanto para a gente ali dentro quanto para quem está fora. Espero que possam recuperar bem o gramado para a gente chegar com grandes condições.”

Em busca de seu nono título sul-americano, o Brasil só conhecerá o seu próximo adversário nesta noite, ao final da primeira fase: Equador, Japão, Uruguai e Paraguai são as possibilidades.