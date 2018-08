Courtois garante que não recebeu promessa de ser titular do Real Madrid

O goleiro belga Thibaut Courtois foi apresentado nesta quinta-feira como jogador do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu e garantiu que não recebeu qualquer promessa de titularidade na equipe e que desembarca na Espanha com “máximo respeito” ao costa-riquenho Keylor Navas, titular nas últimas três temporadas.

“Ninguém tem que dar garantias. Isso seria um erro. Primeiro, é preciso mostrar nos treinos que você é o melhor para jogar. Nenhum time em que joguei, me falaram que seria titular. No Chelsea, havia Cech e eu acabei jogando. Venho para disputar e mostrar quem eu sou. O técnico decide”, garantiu o goleiro, de 26 anos.

Questionado sobre o principal concorrente pela condição de titular no Real Madrid, Courtois admitiu não ter contato, mas fez elogios ao titular da seleção de Costa Rica. “Só o conheço por trocar algumas palavras, mas me disseram que é uma boa pessoa. Eu o considero um grandíssimo goleiro, mas venho para assumir meu papel, não para falar dele”, disse o belga.

O ex-Atlético de Madri garantiu que chegou ao Real dizendo realizar “um sonho” e pensando em vitórias e títulos. “Não podem imaginar o quão feliz estou. Chegar ao maior clube do mundo é uma responsabilidade e um orgulho”. A estreia pode acontecer na próxima quarta-feira, justamente contra o Atlético, pela Supercopa Europeia. “A partida acontecerá poucos dias depois de eu chegar, mas se houve necessidade estarei pronto. Me exercitei nos meus dias de férias e me sinto em forma após a Copa do Mundo”, concluiu Courtois.

Respaldo do presidente

Na apresentação do novo reforço, o presidente Florentino Pérez deu uma pista de quem deverá ser o titular do time, ao elogiar muito o goleiro. “Trabalhamos para estar à altura dos sonhos dos torcedores e por isso queremos uma equipe repleta de magia e sacrifício. Courtois é um jogador que nos ajudará a ser melhor porque é um dos melhores do mundo, se não o melhor”, disse durante a apresentação.